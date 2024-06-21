Отель в японском городе Киото отказал в размещении израильтянину, сославшись на возможные связи с военными, участвующими в конфликте в секторе Газа. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ.

По данным агентства Kyodo News, городские власти проинструктировали компанию Hotel Material, расположенную в районе Хигасияма, что такой поступок является нарушением закона, запрещающего гостиницам и другим учреждениям отказывать в размещении посетителей, за исключением особых обстоятельств.

Посольство Израиля в Токио раскритиковало действия отеля, назвав произошедшее «явным случаем дискриминации, не соответствующим японскому законодательству о бизнесе».

Отель отказался от комментариев, заявив, что в ситуации разбирается адвокат, представляющий интересы заведения.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава заявила, что «неприемлемо» отказывать в размещении по национальному признаку.

«Мы надеемся, что все посетители Японии смогут участвовать в различных мероприятиях в стране, чувствуя себя в безопасности», - сказала она на пресс-конференции.