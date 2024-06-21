Двое предполагаемых членов российской ЧВК «Вагнер» предстанут перед судом в Польше по обвинению в терроризме. Если их признают виновными, то им — гражданам РФ — грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуроры объявили в пятницу, что Андрею Г. и Александру Т. (фамилии не названы в соответствии с польскими законами) предъявлены обвинения в таких преступлениях, как участие в деятельности иностранной разведки и участие в международной вооруженной группе, направленной на совершение террористических преступлений.

Впервые подозреваемые были задержаны в августе прошлого года Агентством внутренней безопасности Польши (ABW). Тогда глава МВД заявил, что они «распространяли пропагандистские материалы группы Вагнера в Кракове и Варшаве».

До этого в общественных местах этих городов появились плакаты, призывающие людей вступать в «Группу Вагнера». Вскоре после ареста двум россиянам были предъявлены обвинения, и они были помещены в предварительное заключение, где и находятся до сих пор.

В сегодняшнем заявлении прокуратуры говорится, что «обвиняемые вербовали польских граждан и иностранцев, проживающих в Польше, на наемную военную службу, запрещенную международным правом».

«С этой целью они расклеили по меньшей мере несколько сотен вербовочных стикеров, которые позволяли напрямую контактировать с людьми, ответственными за вербовку», - говорится в заявлении.

Кроме того, пара обвиняется в работе на Службу внешней разведки России (СВР). Им было поручено «вести так называемую гибридную войну, включая пропагандистскую деятельность, направленную на дестабилизацию политической ситуации и нанесение ущерба Польше», сообщает польская прокуратура.

В последние месяцы в Польше было задержано несколько человек, подозреваемых в шпионаже и диверсиях в пользу России. В ответ на эти угрозы польское правительство недавно объявило об увеличении расходов на укрепление границ, кибербезопасность и службы безопасности.

«Группа Вагнера», основанная Евгением Пригожиным, некогда близким соратником Владимира Путина, сыграла заметную роль в полномасштабном вторжении России на Украину в 2022 году. Она также использовалась Россией в в других странах, в частности в Сирии, Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике.

Возглавив в прошлом году неудачный военный мятеж в самой России, группа Вагнера впоследствии перебросила часть своих сил в Беларусь. Там ее наемники участвовали в учениях с белорусскими военными, в том числе у границы с Польшей. В августе прошлого года Пригожин погиб в авиакатастрофе — спустя несколько недель после мятежа.