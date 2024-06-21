Украина вводит ограничения для граждан Израиля, желающих посетить страну. Это стало ответом на аналогичный шаг Израиля в отношении украинцев, а также имевшие место прежде многочисленные отказы Тель-Авива беженцам из охваченной войной Украины.

Об этом сообщил посол Украины Евгений Корнийчук на странице украинского диппредставительства в Facebook.

«С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны подать документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней», — пишет Корнийчук.

«Недавние действия Израиля, такие как ограничение въезда украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, привели к обострению этих отношений. Новое требование фактически прекращает действие безвизового режима», — продолжает украинский дипломат.

«В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, в том числе, и паломников», – говорится в заявлении посла.

При этом Корнийчук выразил надежду на диалог между Киевом и Тель-Авивом «для обсуждения и переговоров этих изменений в политику путешествий в пользу обеих стран».