ПОЛИТИКА
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Украина закрывает «безвиз» с Израилем
О приостановке взаимной безвизовой политики между двумя странами объявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук
Украина закрывает «безвиз» с Израилем
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук / Фото: Reuters / Others
21 июня 2024 г.

Украина вводит ограничения для граждан Израиля, желающих посетить страну. Это стало ответом на аналогичный шаг Израиля в отношении украинцев, а также имевшие место прежде многочисленные отказы Тель-Авива беженцам из охваченной войной Украины.

Об этом сообщил посол Украины Евгений Корнийчук на странице украинского диппредставительства в Facebook.

«С 1 июля граждане стран безвизового режима с Израилем, включая Украину, должны подать документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней», — пишет Корнийчук.

«Недавние действия Израиля, такие как ограничение въезда украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, привели к обострению этих отношений. Новое требование фактически прекращает действие безвизового режима», — продолжает украинский дипломат.

«В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, в том числе, и паломников», – говорится в заявлении посла.

При этом Корнийчук выразил надежду на диалог между Киевом и Тель-Авивом «для обсуждения и переговоров этих изменений в политику путешествий в пользу обеих стран».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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