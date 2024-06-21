Муссонные дожди и массивный приток воды из Индии вызвали масштабные наводнения на северо-востоке Бангладеш. В результате более 2 млн человек оказались в затруднительном положении, и ситуация может ухудшиться. Об этом заявили в пятницу официальные лица.

Агентство ООН ЮНИСЕФ заявило, что жители региона, оказавшиеся в ловушке, в том числе более 772 тыс. детей, нуждаются в срочной помощи.

«Дети наиболее уязвимы, они подвергаются повышенному риску утонуть, риску недоедания, смертельных заболеваний, передающихся через воду, травм, связанных с перемещением», - сказал Шелдон Йетт, представитель ЮНИСЕФ в Бангладеш.

Более 810 государственных школ в провинции Силхет затоплены, а около 500 используются в качестве убежищ от наводнений, сообщает ЮНИСЕФ. Почти 140 общественных клиник также были затоплены, что нарушило работу основных медицинских служб.

В Минсельхозе сообщили, что огромные площади затоплены. Это представляет серьезную угрозу для урожая, если паводковые воды не будут уходить в течение длительного времени.

Метеорологи прогнозируют продолжение ливней в ближайшие дни. Синоптики опасаются, что это может усугубить ситуацию и вызвать оползни в холмистой местности.

По меньшей мере 10 человек, в том числе восемь мусульман-рохинджа, погибли в среду после того, как сильные муссонные дожди вызвали оползни в лагерях беженцев на юге Бангладеш.

Особенно сильно пострадал северо-восточный регион, где сильные дожди и приток воды из Индии привели к масштабным затоплениям. Бангладеш все еще восстанавливается после циклона, который обрушился на прибрежный пояс на юге страны в конце прошлого месяца.

«Я боюсь, что это может быть так же разрушительно, как наводнение 2022 года», - сказал житель Силхета Шамим Чоудхури, имея в виду наводнение, которое стало самым сильным в регионе за более чем 100 лет.

Телевидение показывает обширные наводнения на полях и в деревнях, люди пробираются через воду по колено в городе Силхет. Уровень воды в четырех реках региона достиг опасного уровня.