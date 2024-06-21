В Ростове-на-Дону загорелось складское помещение Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщили местные СМИ и телеграм-каналы.

В местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что пожар возник на улице Вятская в здании под номером 67в. Местные СМИ и телеграм-каналы уточняют, ссылаясь на Яндекс.Карты, что по этому адресу находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов МВД.

После прибытия на место инцидента отрядов МЧС стало известно, что площадь, охваченная огнем, составляла около 700 кв. м. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент угроза распространения огня на жилые помещения отсутствует», — отчитался ростовский чиновник в своем телеграм-канале.

В последнее время в российских городах участились пожары, вызванные атаками БПЛА. Чаще всего подобные инциденты случаются на нефтехранилищах и других объектах топливной инфраструктуры.

В пятницу украинский Генштаб отчитался о ряде ударов по «важным объектам» на территории Российской Федерации.

Был ли пожар в ростовском складском помещении МВД вызван атакой украинских дронов, доподлинно неизвестно.

Силовые структуры Украины также пока не брали на себя ответственность за этот случай.

«Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано», - написал глава ростовской администрации в 20:07 по местному времени.