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Генсек НАТО: Китай должен быть наказан
Йенс Столтенберг заявил в интервью, что считает необходимым ввести санкции против Китая, если тот продолжит поддерживать РФ в украинской войне
Генсек НАТО: Китай должен быть наказан
Йенс Столтенберг / Фото: AP / Others
21 июня 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Китай могут ждать санкции со стороны стран Североатлантического альянса, если Пекин продолжит поддерживать Москву в военном отношении.

«Союзники по НАТО в какой-то момент должны рассмотреть какие-то экономические санкции или ограничения, если Китай не откажется от поддержки России», — сказал руководитель альянса в интервью американскому телеканалу CNN.

Столтенберг добавил, Китай своими действиями «подпитывает» войну в Украине.

«Китай не может одновременно продолжать нормальные торговые отношения с европейскими союзниками НАТО и в то же время подпитывать самый серьезный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны», — заключил руководитель НАТО.

Ранее на этой неделе Столтенберг заявил «Би-би-си», что Китай столкнется с последствиями за поддержку войны России в Украине, если не изменит свою позицию.

Йенс Столтенберг заявил, что Пекин «пытается получить и то, и другое», поддерживая военные действия РФ и одновременно пытаясь сохранить отношения с европейскими партнерами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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