В пятницу под бомбардировки израильских войск попали палатки с беженцами, муниципальные работники, обслуживающие водяные скважины и дома по всему сектору Газа. По данным Al Jazeera Arabic было убито по меньшей мере 75 человек. Этот день стал одним из самых смертоносных для палестинцев за последние недели.

Артиллерийский обстрел и огонь израильских танков были направлены на перемещенных лиц, укрывающихся в прибрежном районе Аль-Маваси в Рафахе, который ранее был объявлен израильскими военными «гуманитарной зоной».

По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате атаки в Аль-Маваси, 50 получили ранения, сообщило палестинское Министерство здравоохранения.

Несколькими часами ранее израильский удар пришелся по муниципальному учреждению в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, в том числе пять рабочих, обслуживающих водяные скважины.

В результате другого удара по дому в густонаселенном и разрушенном войной лагере беженцев Аш-Шати погибли 10 человек и 17 получили ранения, сообщает Al Jazeera.

Другие удары были нанесены по старому городу Газы, району Зейтун и лагерю беженцев Нусейрат.

По меньшей мере 30 человек были убиты по всей Газе, по словам доктора Фаделя Наима, директора больницы «Аль-Ахли», которая в последние месяцы функционирует в ограниченном режиме из-за постоянных израильских атак.

Удары совпали с усилением израильских наземных атак почти во всех районах Рафаха на юге Газы.

Президент США Джо Байден ранее заявлял, что израильские атаки на Рафах приведут к прекращению поддержки Вашингтоном Израиля.

Эскалация наземного вторжения в Рафах привела к ожесточенным боям в последние дни. Это в свою очередь вызвало очередную волну перемещения палестинцев, в том числе тех, кто укрывался в местах, обозначенных Израилем как «гуманитарные зоны».