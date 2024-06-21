ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС поразил в правах любителей роскоши из России
В рамках нового пакета санкций Евросоюз запретил россиянам летать в страны блока на бизнес-джетах
ЕС поразил в правах любителей роскоши из России
Фото: Reuters / Others
21 июня 2024 г.

ЕС ввели новые санкции против России сфере авиации. Теперь российским физическим и юридическим лицам запрещены частные перелеты над территорией Европейского союза. Таковы положения 14-го пакета европейский санкций против Москвы в связи с российским вторжением в Украину.

Новый пакет санкций был согласован властями Евросоюза 19 июня.

В первую очередь ограничения направлены на перелеты с использованием бизнес-джетов.

Под ограничения попали рейсы, параметры которых (время, а также место отправления и пребытия) определяют сами российские граждане или компании, сообщается в документе.

В новый санкционный список попадут 69 граждан и 47 компаний. В список также попадут 27 кораблей, которые, как полагают европейские власти, относятся к «теневому флоту» РФ — эти судна помогают обходить введенные прежде санкции против российской торговли нефтью.

Персональные санкции коснутся двух миллиардеров из РФ — Игоря Алтушкина с состоянием порядка 3,8 млрд долларов и Романа Троценко, владеющего состоянием в 2,8 млрд долларов. Их активы будут заморожены, а получение виз в европейские страны станет невозможным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us