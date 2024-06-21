ЕС ввели новые санкции против России сфере авиации. Теперь российским физическим и юридическим лицам запрещены частные перелеты над территорией Европейского союза. Таковы положения 14-го пакета европейский санкций против Москвы в связи с российским вторжением в Украину.

Новый пакет санкций был согласован властями Евросоюза 19 июня.

В первую очередь ограничения направлены на перелеты с использованием бизнес-джетов.

Под ограничения попали рейсы, параметры которых (время, а также место отправления и пребытия) определяют сами российские граждане или компании, сообщается в документе.

В новый санкционный список попадут 69 граждан и 47 компаний. В список также попадут 27 кораблей, которые, как полагают европейские власти, относятся к «теневому флоту» РФ — эти судна помогают обходить введенные прежде санкции против российской торговли нефтью.

Персональные санкции коснутся двух миллиардеров из РФ — Игоря Алтушкина с состоянием порядка 3,8 млрд долларов и Романа Троценко, владеющего состоянием в 2,8 млрд долларов. Их активы будут заморожены, а получение виз в европейские страны станет невозможным.