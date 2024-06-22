В ночь на 22 июня 2024 года российские силы нанесли удар с применением ракет, истребителей и дронов по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 12 ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также 13 ударных дронов типа Shahed.

Украинские воздушные силы сообщили, что россияне применили 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА: 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков - Саратовская область, РФ), 2 крылатые ракеты «Искандер-К» (из Крыма), 4 крылатые ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря) и 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Приморско-Ахтарск, РФ и Балаклава, Крым).

В результате противовоздушного боя сбито 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты «Калибр», 1 крылатая ракета «Искандер-К» и 13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Россия также атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в Южном и Западном регионах. В Запорожье пострадали двое энергетиков, их доставили в больницу. Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы. «Укрэнерго» сообщило о повреждении оборудования в Запорожской и Львовской областях, временно отключена воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Польские и союзнические истребители поднимались в воздух в связи с российской атакой. Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило о возможном повышении уровня шума в юго-восточной части страны из-за полетов самолетов. Командование отметило, что «сегодня ночью наблюдалась интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации в связи с ударами с использованием крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и баллистических ракет». По словам ведомства, все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были активированы.

Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов Ту-95МС с авиабазы «Оленья» в России. Атаки также включали применение дронов Shahed и тактической авиации. На всей территории Украины дважды включали сирены воздушной тревоги. Взрывы раздались в Харькове, а также в Днепропетровской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.