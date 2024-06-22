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Роналду vs. Гюлер: битва поколений на Евро-2024
Легендарный португалец установил новый рекорд, а юный турецкий талант громко заявил о себе. Их встреча обещает стать украшением турнира
Роналду vs. Гюлер: битва поколений на Евро-2024
Арда Гюлер и Криштиану Роналду / Фото: АА и Reuters / Others
22 июня 2024 г.

Криштиану Роналду установил новый рекорд, став первым футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы. 39-летний нападающий продолжает демонстрировать высокий уровень игры, забив 10 голов в отборочном турнире Евро-2024 и 50 мячей в 51 матче за «Аль-Наср» в прошедшем сезоне.

Тем временем талантливейший 19-летний турецкий вингер Арда Гюлер стал самым молодым автором гола в дебютном матче на Евро, забив эффектный мяч в ворота сборной Грузии. Гюлер, недавно перешедший в «Реал Мадрид» за 20 млн евро, считается ключевым игроком сборной Турции на этом турнире.

Предстоящий матч между Португалией и Турцией в группе F обещает стать одним из самых интересных на турнире. Победитель этой встречи гарантирует себе выход в плей-офф. Ожидается, что матч пройдет при горячей поддержке турецких болельщиков, учитыая внушительную диаспору в Германии.

Обе команды начали турнир с побед: Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, а Турция одержала верх над Грузией - 3:1. Противостояние опытного Роналду и молодого таланта Гюлера может стать одним из ключевых факторов в определении исхода матча и дальнейших перспектив обеих команд на Евро-2024.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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