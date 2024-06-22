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В результате двойного удара Израиля по палаточному лагерю в секторе Газа погибли 25 человек
Израильские войска дважды обстреляли палаточный лагерь для перемещенных палестинцев в секторе Газа, в результате чего погибло по меньшей мере 25 мирных жителей, еще 50 человек было ранено. Также от атаки пострадал полевой госпиталь Красного Креста, неподалеку от установленной Израилем безопасной зоны. #Израиль #Палестина #Газа #атака #удар #лагерь #жертвы #армия
В результате двойного удара Израиля по палаточному лагерю в секторе Газа погибли 25 человек / Others
22 июня 2024 г.
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