В результате лесных пожаров в Греции погиб человек

Ураганный ветер стал причиной быстрого распространения лесных пожаров в Греции, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек. Пожарные службы задействовали в тушении возгораний более 120 бригад, также проводится эвакуация местного населения. Лесные пожары – ежегодное явление в Средиземноморье, но в последние годы из-за засушливого климата и ураганного ветра возгорания стали более разрушительными и охватывают все большую территорию. #Греция #Эримантос #леснойпожар #пожар #засуха #ветер #климат