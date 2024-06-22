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В результате лесных пожаров в Греции погиб человек
Ураганный ветер стал причиной быстрого распространения лесных пожаров в Греции, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек. Пожарные службы задействовали в тушении возгораний более 120 бригад, также проводится эвакуация местного населения. Лесные пожары – ежегодное явление в Средиземноморье, но в последние годы из-за засушливого климата и ураганного ветра возгорания стали более разрушительными и охватывают все большую территорию. #Греция #Эримантос #леснойпожар #пожар #засуха #ветер #климат
В результате лесных пожаров в Греции погиб человек / Others
22 июня 2024 г.
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