Власти США уведомили Россию о решении закрыть оба отделения визового центра РФ в стране и лишить российских дипломатов налоговых льгот. Об этом 21 июня сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», – заявил Антонов. Речь идет об отделениях визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сотрудники дипмиссии «бросят все свои силы» на обеспечение россиян необходимым правовым и консульским обеспечением, подчеркнул дипломат.

«Сделали сегодня американцы и еще один мелкий, пакостный выпад в отношении российских дипломатов <...>. Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну», — добавил Антонов.

18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что контакты между Россией и США на внешнеполитическом уровне сведены к минимуму. 17 мая он заявил, что Россия рассматривает возможность понижения уровня дипломатических отношений с США, если Запад «пойдет по пути эскалации».

В 2023 году Соединенные Штаты приняли решение выслать двух российских дипломатов в ответ на аналогичные действия России. Позднее стало известно, что консульский отдел посольства РФ сократится на 40% из-за требований американской стороны. Об этом сообщила завотделом Надежда Шумова.