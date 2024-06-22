Кыргызстан откроет еще один КПП на границе с Китаем

Кыргызстан и Китай договорились об открытии нового КПП в этом году, поскольку товарооборот между двумя странами растет и в 2023 году достиг более $19 млрд, сообщил премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV). #Кыргызстан #Бишкек #Жапаров #Китай #КПП #граница #товарооборот #экономика #торговля #ВВП #бизнес