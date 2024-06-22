Республика Куба официально присоединилась к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, поскольку Израиль «грубо нарушает» Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Соответствующее заявление сделал Министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья.

«Куба решила участвовать в качестве третьего государства в иске Южной Африки против Израиля в Международном суде и будет доказывать нарушение Конвенции о геноциде перед главным судебным органом ООН. Мы должны положить конец резне против жителей Палестины», - объявил ведущий дипломат страны.

Островное государство Латинской Америки обвинило Израиль в игнорировании обязательств в качестве оккупирующей державы, а США в защите и соучастии преступлений еврейского государства.

«Израиль совершенно безнаказанно, под защитой правительства Соединенных Штатов, игнорирует свои обязательства как оккупирующей державы по Четвертой Женевской конвенции», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы.

В Министерстве иностранных дел страны отметили, что «геноциду, апартеиду, насильственному перемещению и коллективному наказанию нет места в современном мире», призвав международное сообщество не мириться с происходящим.

Куба присоединилась к десятку стран, которые либо уже присоединились к судебному делу, либо заявили о намерении сделать это: в марте в резонансное международное разбирательство вмешалась Ирландия, в апреле - Колумбия, в мае к делу присоединились Турция с Мексикой, а в начале июня присоединились Испания и Чили.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде, который в своем последнем постановлении обязал Тель-Авив немедленно прекратить операцию в южном городе Рафахе, что не остановило израильскую армию вторгнуться в густонаселенный пункт. На момент вторжения там проживали свыше миллиона палестинцев, большая часть из которых укрылись в Рафахе в качестве беженцев из других районов осажденного эксклава.