Дрон-камикадзе атаковал село Муром в Белгородской области, ранив мирного жителя и повредив жилой дом и линии электропередачи. В Климово также пострадал мирный житель, был поврежден частный дом и сгорел автомобиль. В Дубовом были повреждены два частных дома и 17 автомобилей, в Таврове — три автомобиля. В Салтыкове из-за прямого попадания снаряда в сельскохозяйственное предприятие погиб мирный житель.

В Курской области был атакован продовольственный магазин в Тёткине, что вызвало пожар в многоквартирном доме и недействующем детском доме, а также повреждение недействующей птицефабрики в Махновке.

В Брянской области вновь была атакована Белая Берёзка, где были повреждены частный дом, квартира в многоквартирном доме и автомобиль.

В результате атаки беспилотника в Горловке на оккупированной территории Донецкой области были ранены три жителя и поврежден рейсовый автобус. Более двух десятков взрывов прогремели в Донецке, также сообщается о нескольких раненых. В Будённовском районе Донецка погибли три строителя, а в Куйбышевском районе и в Горловке ранены четверо.

В Запорожской области на оккупированных территориях произошла массовая атака ВСУ на село Ивановка неподалеку от Энергодара, вызвав пожары в частном секторе. Повреждение подстанции «Радуга» в Энергодаре сказалось на работе Запорожской АЭС, нарушено функционирование транспортного цеха, типографии и УПТК. Удар по трансформатору, питающему населенные пункты Васильевского муниципального округа привел к полному обесточиванию сел Балки и Орлянка.