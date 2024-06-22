ПОЛИТИКА
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Гутерриш: мир не может позволить Ливану стал еще одним сектором Газа
Возможная эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» может перерасти в полномасштабную войну и станет катастрофой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заявления генсека прозвучали на фоне обострения ситуации на ливано-израильской границе. #Израиль #Ливан #Хезболла #Гутерриш #генсек #ООН #эскалация
Гутерриш: мир не может позволить Ливану стал еще одним сектором Газа / Others
22 июня 2024 г.
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