Гутерриш: мир не может позволить Ливану стал еще одним сектором Газа

Возможная эскалация конфликта между Израилем и «Хезболлой» может перерасти в полномасштабную войну и станет катастрофой, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Заявления генсека прозвучали на фоне обострения ситуации на ливано-израильской границе. #Израиль #Ливан #Хезболла #Гутерриш #генсек #ООН #эскалация