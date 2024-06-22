Вашингтон запретил Киеву использовать американское оружие для атак на ключевые российские аэродромы, сообщает The Washington Post, ссылаясь на двух украинских чиновников. Так, украинские должностные лица рассказали изданию, что США ограничили применение своего оружия на расстоянии свыше 100 км от границы.

«Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, Украина имеет возможность нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы», – пояснил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

В конце мая США разрешили Киеву наносить «точечные и ограниченные» удары по российским объектам. Другие западные страны, такие как Польша, Дания и Нидерланды, также поддержали это решение.

5 июня Associated Press сообщило, что Украина уже использовала американское оружие для атак на Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белгород подвергся атаке с помощью HIMARS.

21 июня Politico сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах боевых действий.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может ответить на поставки западного дальнобойного оружия асимметричными мерами, направленными против чувствительных объектов стран, поставляющих оружие Украине.

«Мы думаем, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ будет асимметричным. Мы над этим подумаем», — заявил Путин.