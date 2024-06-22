ПОЛИТИКА
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Легендарные музыканты провели концерт в поддержку Палестины
Легендарные музыканты Роджер Уотерс и Юсуф Ислам провели концерт в Лондоне для привлечения внимания к проблемам Палестины. Также к ним присоединился музыкант Lowkey, исполнивший свою песню «Palestine Will Never Die». #Израиль #Великобритания #Лондон #Газа #Палестина #концерт #PinkFloyd #РоджерУотерс #ЮсуфИслам #Lowkey
Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс и другие легендарные музыканты провели концерт в поддержку Палестины / Others
22 июня 2024 г.
Истории
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