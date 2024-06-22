В Астане подразделения МЧС Казахстана тушат пожар в 26-этажной жилой высотке, расположенной по проспекту Туран 37/9. Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло на 26 этаже, где загорелась наружная обшивка здания.

«В эти минуты в городе Астана огнеборцы тушат пожар в здании, расположенном по проспекту Туран 37/9», - говорится в сообщении ведомства. Данных о жертвах и пострадавших не приводится.

На данный момент эвакуировано восемь человек, включая одного ребенка.

В некоторых частях здания продолжается открытое горение обшивки, и периодически падают разбитые стекла. Запах дыма распространился на несколько километров.

Казахстанские СМИ публикуют видео, на которых видно, что здание охвачено дымом, и сообщают о продолжающейся эвакуации жителей. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.