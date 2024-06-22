Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна соблюдать санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Это заявление прозвучало после того, как на этой неделе Москва и Пхеньян подписали соглашение об углублении отношений и договорились о немедленном оказании военной помощи в случае вооруженной агрессии против одной из сторон.

Подписание пакта президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном произошло на фоне обвинений США в том, что Пхеньян передавал Москве оружие для использования в войне против Украины. Россия и КНДР отвергают эти обвинения.

Совет Безопасности ООН планирует провести заседание по КНДР 28 июня по просьбе США, Франции, Великобритании, Южной Кореи и Японии, которые хотят обсудить вопрос о возможных поставках оружия Пхеньяном в нарушение резолюций совета.

С 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН из-за своей ракетно-ядерной программы, и эти санкции неоднократно ужесточались при поддержке России.

«Существуют санкции в отношении КНДР, одобренные Советом Безопасности. Любые отношения, которые любая страна поддерживает с КНДР, включая Российскую Федерацию, должны полностью соответствовать этим санкциям», — заявил Гутерриш.

Представительство России при ООН отказалось комментировать слова Гутерриша.

В последние годы среди членов Совета Безопасности возникали разногласия по поводу подхода к Пхеньяну. Россия и Китай считают, что новые санкции не принесут пользы и требуют их смягчения. В декабре 2019 года они предложили отменить некоторые санкции, но их проект резолюции так и не был вынесен на голосование.

В мае 2022 года Москва и Пекин наложили вето на предложение США ввести дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет. В марте этого года Россия наложила вето на продление мандата группы экспертов, отслеживающих соблюдение санкций.