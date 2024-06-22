В субботу днем в результате обстрела Харькова погибли не менее трех человек, более 20 получили ранения. По информации городских властей, всего в городе произошло четыре взрыва. Один из ударов пришелся на жилую застройку, где были повреждены жилые дома.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удары были нанесены по плотной жилой застройке и промышленным предприятиям. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео разрушенного дома и отметил, что Харьков был атакован управляемыми авиабомбами. Одной из жертв оказался человек, погибший на троллейбусной остановке после выхода из троллейбуса.

В последние недели Харьков, расположенный недалеко от границы с Россией и линии фронта, подвергается ежедневным ударам. Российские военные используют корректируемые авиабомбы (КАБ).

США и ряд других западных стран сняли ограничения на удары украинских военных по приграничной российской территории для защиты Харькова.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к партнеров принять «сильные» решения, дабы Украина могла поражать российскую живую силу и боевую авиацию там, где они находятся.

Он отметил, что Украина уже доказала возможность защиты людей и жизней от ракетных обстрелов, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок россиян. Зеленский подчеркнул необходимость защиты Украины от бомб, отметив, что для этого требуется «решимость».