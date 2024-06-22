В Республике Саха провели якутский традиционный праздник лета Ысыах

Жители Республики Саха ярко и весело встретили якутский традиционный праздник лета и солнцестояния - Ысыах. 20 и 21 июня на республиканском уровне прошли гуляния Ысыах Олонхо, на которых были представлены культура, традиции, национальные виды спорта, танцы, фольклор и одежда народов Якутии. #Россия #Якутия #Саха #Ысыах #праздник #лето #ЫсыахОлонхо #гуляния #солнцестояние #якуты