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В Республике Саха провели якутский традиционный праздник лета Ысыах
Жители Республики Саха ярко и весело встретили якутский традиционный праздник лета и солнцестояния - Ысыах. 20 и 21 июня на республиканском уровне прошли гуляния Ысыах Олонхо, на которых были представлены культура, традиции, национальные виды спорта, танцы, фольклор и одежда народов Якутии. #Россия #Якутия #Саха #Ысыах #праздник #лето #ЫсыахОлонхо #гуляния #солнцестояние #якуты
В Республике Саха провели якутский традиционный праздник лета Ысыах / Others
22 июня 2024 г.
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