Согласно результатам опроса Института Odoxa для Le Nouvel Obs французские правые могут получить абсолютное большинство на предстоящих парламентских выборах.

Опрос, опубликованный в пятницу, показывает, что ультраправые могут получить от 250 до 300 мест в Национальном собрании. При этом для получения абсолютного большинства необходимо 289 мест.

По данным опроса, партия «Национальное объединение» (RN), неформальным лидером которой является Марин Ле Пен, получит 33% голосов в первом туре голосования 30 июня. Тем самым она опередит лево-зеленую коалицию «Новый народный фронт» с 28% и либеральный лагерь президента Эммануэля Макрона с 19%. Ожидается, что явка избирателей составит 64%.

Напомним, что Макрон распустил парламент 9 июня из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Рейтинг Макрона упал на шесть пунктов после его решения распустить парламент.

По данным RTL, президент Франции сейчас переживает период наибольшей непопулярности за весь свой срок. Он стал менее популярным, чем в апреле 2023 года, когда страна была охвачена протестами против пенсионной реформы, и в ноябре 2018 года, во время движения «желтых жилетов».

Решение о роспуске Национальной ассамблеи вызвало неоднозначные реакции: 59% опрошенных считают, что Макрон действует безответственно, а 54% полагают, что это не улучшит политическую ситуацию и не оживит демократические дебаты.

Кроме того, подавляющее большинство французов (70%) не хотят, чтобы Макрон участвовал в предстоящей избирательной кампании.