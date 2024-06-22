В субботу американский атомный авианосец «Теодор Рузвельт» прибыл в южнокорейский порт Пусан для участия в совместных военных учениях с Южной Кореей и Японией, которые пройдут через несколько дней, сообщили официальные лица ВМС США.

На саммите в августе прошлого года лидеры трех стран договорились о проведении ежегодных военных учений, чтобы продемонстрировать единство перед лицом растущего влияния Китая и ядерной угрозы со стороны КНДР.

В учениях под названием «Грань свободы» примут участие военно-морские силы трех стран.

Контр-адмирал США Кристофер Александер, командующий девятой авианосной ударной группой ВМС США, сообщил, что маневры будут включать учения по противолодочной и противовоздушной обороне.

«Намерение состоит в том, чтобы улучшить взаимодействие между нашими военно-морскими силами и гарантировать, что мы готовы реагировать на любой кризис или непредвиденную ситуацию», — заявил он на пресс-конференции.

В прошлом году три страны также провели совместные учения по противоракетной и противолодочной обороне для улучшения реагирования на северокорейские угрозы.

На прошедшей неделе президент России Владимир Путин впервые за 24 года посетил КНДР. Он подписал с лидером Ким Чен Ыном соглашение, включающее обязательства по взаимной обороне.

Этот визит состоялся через семь месяцев после визита в Южную Корею другого американского авианосца «Карл Винсон», который находился там для демонстрации возможностей по сдерживанию ядерных и ракетных программ КНДР.