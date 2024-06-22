Сербия с 2022 года поставила западным союзникам Украины боеприпасы на сумму около €800 млн. Об этом сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники. Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что эта оценка может быть близка к реальности.

«Вероятно, это сумма за два или три года, около того. Это часть нашего экономического возрождения, и для нас это важно. Да, мы экспортируем боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Как они с ними поступают — уже их дело. Даже если бы мы это знали, это уже не моя работа», — сказал Вучич.

По словам Вучича, у Белграда «есть друзья и в Киеве, и в Москве», а рост спроса на вооружения в Европе на фоне конфликта в Украине является «идеальной возможностью» для сербской военной промышленности укрепить свои позиции на рынке благодаря конкурентоспособным ценам.

Министр финансов Сербии Синиша Мали отметил, что Сербия по-прежнему значительно уступает более развитым странам по потенциалу оборонной промышленности, но сейчас пришло время воспользоваться возможностью.

Как ранее сообщало агентство Reuters в апреле 2023 года со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона, Белград согласился поставлять оружие Киеву или уже сделал это. В ответ на это сербские власти опровергли данную информацию, назвав ее «очередным вбросом».