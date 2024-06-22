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Хуситы атаковали авианосец США
Хуситы нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа
Хуситы атаковали авианосец США
Dwight Eisenhower / Photo: Reuters
22 июня 2024 г.

Йеменские хуситы из движения «Ансаруллах» заявили о ракетной атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей», - сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего хуситам.

Кроме того, хуситы атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море, нанося удары баллистическими ракетами. Сариа утверждает, что атака на коммерческое судно была связана с «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

Согласно данным сервиса Marine Traffic, балкер, плавающий под флагом Либерии, направлялся из китайского порта Люхэн в Суэцкий канал. Последняя передача данных о местоположении судна была 18 июня, когда оно находилось в акватории Аравийского моря примерно в 270 морских милях от йеменского побережья.

Хуситы заявляют, что их нападения на международные суда, идущие через Суэцкий канал в Красное море, совершаются в знак солидарности с палестинцами в Газе.

Нападения хуситов вынудили судоходные компании перенаправить суда из Красного моря и Суэцкого канала на более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки, что привело к задержке поставок и повышению стоимости товаров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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