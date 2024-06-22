Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова обрушился с критикой на администрацию президента США Джо Байдена, рассказав о том, что военная помощь США «едва ли просачивается» в Израиль.

В интервью американскому журналисту Джейку Шерману израильский лидер рассказал о проблемах, которые возникли между ним и администрацией Байдена, обвинив ближайшего союзника в удержании «ценной помощи» в виде боеприпасов и оружия.

«Я глубоко ценю поддержку, оказанную президентом Байденом и администрацией Соединенных Штатов нашим военным усилиям с самого начала», - заявил лидер Израиля, подразумевая направленные к стране американские авианосные группы и боеприпасы с оружием.

«Несколько месяцев назад мы начали замечать, что у нас возникли серьезные проблемы. [...] И мы не смогли их решить. Сейчас это очень важно», — добавил Нетаньяху.

Нетаньяху рассказал, что израильские военные жалуются ему на «едва ли просачивающуюся» военную помощь со стороны США, заявив о необходимости обнародовать проблему «после нескольких месяцев тихих разговоров, которые не решили проблему».

Обвинения снова прозвучали, несмотря на ранее данные комментарии американской стороной: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в начале недели, что с начала израильского вторжения в Газу была приостановлена только одна партия оружия, в то время как другие партии на миллиарды долларов продолжают беспрепятственно поступать в еврейское государство.

В мае стало известно о том, что США приостановили поставку ряда боеприпасов в Израиль, что стало первым инцидентом с начала израильской агрессии в октябре, когда ближайший союзник еврейского государства остановил поставки оружия, предназначенного для израильских военных.