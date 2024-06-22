24 июня делегация палестинского движения ХАМАС посетит Российскую Федерацию. Сообщается, что в Москве пройдет встреча членов палестинского движения с представителями Министерства иностранных дел РФ.

Палестинскую делегацию возглавит заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Ранее, в конце октября прошлого года, представители палестинского движения были приглашены в Москву, где провели переговоры с российской стороной об освобождении пленных и эвакуации российских граждан из осажденного сектора Газа.

В ходе переговоров с представителями ХАМАС в октябре Россия подтвердила свою неизменную позицию о создании «суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

«Делегация движения высоко оценила позицию президента России Владимира Путина, а также усилия активной российской дипломатии», — заявили в палестинском движении по итогам встречи в октябре.

В начале октября российский лидер Владимир Путин назвал неприемлемой блокаду палестинского эксклава, сравнив осаду сектора Газа Израилем с блокадой Ленинграда нацистами в 1941-1944 годах.