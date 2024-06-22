Американец Пол Уилан призвал США принять «решительные меры» для возвращения его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича из российской тюрьмы. Уилан отбывает 16-летний срок по обвинению в шпионаже в России.

В интервью CNN Уилан предложил арестовать российских шпионов и «заполнить [тюрьму] Гуантанамо российскими чиновниками», чтобы заставить Кремль задуматься о возврате американцев.

Уилан подчеркнул, что без таких действий Москва продолжит задерживать американских граждан. Он отметил недавние аресты сержанта армии США Гордона Блэка и балерины Ксении Карелиной. Задержание последних Госдеп не признал их незаконным.

По мнению Уилана, предстоящий суд по делу Гершковича может стать важным моментом. Он считает, что «русские добиваются обвинительных приговоров, чтобы придать делу легитимность».

Уилан был задержан в Москве в 2018 году и осужден в 2020 году. Гершкович был задержан в марте 2023 года. США настаивают на их невиновности и требуют их освобождения. Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что правительство США «будет продолжать работать над возвращением Эвана Гершковича и Пола Уилана домой каждый день».

Президент Владимир Путин сообщил, что переговоры об обмене идут, но они «непростые». В апреле Вашингтон заявил о планах представить новое предложение по обмену.