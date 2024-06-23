В российской ядерной доктрине может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «РИА Новости».

По его словам, все будет зависеть от изменений военно-политической обстановки вокруг России. «Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — сказал Картаполов, подчеркнув, что сейчас «рано говорить об этом».

Основные параметры для применения Россией ядерного оружия закреплены в указе «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», принятом в 2020 году. Согласно этому документу, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее такого же оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом.

В начале июня на ПМЭФ президент Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину России. Позже, во время визита во Вьетнам, он объяснил, что возможные изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. По его словам, речь идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять <...>. На это мы обязаны обратить внимание», — уточнил Путин.

Также Путин по итогам визитов в КНДР и Вьетнам сказал, что стратегическое поражение для России это означает «прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства». По словам Путина, Россия готова на самые крайние меры, если Запад приблизит ее к стратегическому поражению. «А тогда встает вопрос: зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», — заявил Путин.