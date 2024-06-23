В субботу в результате израильских атак на районы города Газа погибли как минимум 42 человека, сообщил представитель палестинского движения ХАМАС. По данным палестинской стороны, 24 человека погибли при ударе по лагерю беженцев «Аль-Шати», еще 18 - в районе «Аль-Туффах».

Израильские военные сообщают о нанесении ударов по двум объектам военной инфраструктуры ХАМАС в городе Газа. ХАМАС обвинил Израиль в атаках на гражданское население.

С начала конфликта в Газе погибло более 37 400 человек, почти все население эксклава осталось без крова. Массированное израильское наступление сейчас сосредоточено на районах Рафах и Дейр-эль-Балах.

В пятницу сообщалось о гибели 25 палестинцев в районе гуманитарной зоны Аль-Маваси на западе Рафаха. Палестинцы утверждают, что танковый снаряд попал в палатку с беженцами. Израильские военные заявили, что «изучают» обстоятельства инцидента, однако по итогам предварительного расследования отвергли нанесение удара по гуманитарной зоне.

Израиль утверждает, что проводит «точечные операции» в Рафахе, постоянно отчитываясь об уничтожении живой силы и военной инфраструктуры противника. Тем не менее спустя восемь месяцев с начала войны значительные части территории Газы превращены в руины на фоне беспощадной блокады, ограничивающей доступ к продовольствию, чистой воде и медикаментам.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который в своем последнем решении обязал Тель-Авив немедленно прекратить атаки в Рафахе, где до наступления израильской армии в мае укрывались более миллиона палестинцев.

Помимо этого, в другом судебном процессе прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта.