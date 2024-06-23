Китай объявил о новых жестких мерах против сторонников независимости Тайваня, включая возможность применения смертной казни в крайних случаях. Согласно заявлению официальных лиц КНР, суды, прокуратура и органы безопасности должны «сурово наказывать» за действия, направленные на отделение Тайваня.

Новые руководящие принципы расширяют список действий, признаваемых преступными. К ним относятся продвижение членства Тайваня в международных организациях, обмен официальными визитами с другими странами и подавление сторонников воссоединения с Китаем.

Тайвань решительно отверг эти меры. Совет по делам материка — тайваньского ведомства, курирующего взаимоотношения с Пекином — заявил, что «власти Пекина не имеют никакой юрисдикции над Тайванем», и призвал граждан не поддаваться угрозам.

Ужесточение позиции Китая связывают с недавним вступлением в должность президента Тайваня Лай Циндэ, которого Пекин считает «сепаратистом». После его инаугурации Китай провел военные учения вблизи острова.

Несмотря на угрозы, эксперты отмечают, что практический эффект этих мер ограничен, так как китайские суды не имеют реальной юрисдикции на Тайване. Однако ситуация отражает рост напряженности между Пекином и Тайбэем.

Пекин рассматривает Тайвань как провинцию КНР и неотъемлемую часть страны. В 1949 году, после поражения в гражданской войне против Коммунистической партии, правительство Гоминьдана бежало на остров. Сегодня лишь дюжина стран признает легитимность Китайской Республики.