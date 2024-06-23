ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Задержания сторонников Пригожина
В годовщину «мятежа Пригожина» в Петербурге арестованы бывший топ-менеджер «Патриота» и главред «Конкретно.ру». Их подозревают в вымогательстве у экс-директора телеканала «Санкт-Петербург»
Задержания сторонников Пригожина
Фото: Reuters / Others
23 июня 2024 г.

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Задержания совпали с годовщиной «марша справедливости» Евгения Пригожина.

По данным «Фонтанки», следствие подозревает Горбунова и Метелева в длительном вымогательстве денег у Александра Малькевича, бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург».

Горбунов ранее работал в «Комсомольской правде» и РИА Новости. С 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», а с 2020 года возглавлял «фабрику троллей» и телеграм-каналы, связанные с Пригожиным.

Метелев, в прошлом издатель газеты «Версия в Питере», сейчас является главным редактором сайта «Конкретно.ру». Предполагается, что он также мог быть связан с проектами Пригожина.

Малькевич, предполагаемая жертва вымогательства, ранее руководил сайтом USA Really, входившим в медиахолдинг Пригожина. В 2023 году он был советником назначенного РФ губернатора Херсонской области, а сейчас является спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга.

Как писала «Медуза», после мятежа ЧВК «Вагнер» с 23 на 24 июня 2023 года Пригожин объявил о выходе своего медиахолдинга из публичного поля. В августе 2023 года, вскоре после своего мятежа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us