В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Задержания совпали с годовщиной «марша справедливости» Евгения Пригожина.

По данным «Фонтанки», следствие подозревает Горбунова и Метелева в длительном вымогательстве денег у Александра Малькевича, бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург».

Горбунов ранее работал в «Комсомольской правде» и РИА Новости. С 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», а с 2020 года возглавлял «фабрику троллей» и телеграм-каналы, связанные с Пригожиным.

Метелев, в прошлом издатель газеты «Версия в Питере», сейчас является главным редактором сайта «Конкретно.ру». Предполагается, что он также мог быть связан с проектами Пригожина.

Малькевич, предполагаемая жертва вымогательства, ранее руководил сайтом USA Really, входившим в медиахолдинг Пригожина. В 2023 году он был советником назначенного РФ губернатора Херсонской области, а сейчас является спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга.

Как писала «Медуза», после мятежа ЧВК «Вагнер» с 23 на 24 июня 2023 года Пригожин объявил о выходе своего медиахолдинга из публичного поля. В августе 2023 года, вскоре после своего мятежа, Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.