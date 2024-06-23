ПОЛИТИКА
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В Китае представили «автомобиль будущего»
Китайская компания XPeng AeroHT представила свое изобретение беспилотный двухместный электроаэромобиль Voyager X2. «Автомобиль будущего», как его называют разработчики, весит 680 кг и имеет полезную нагрузку 160 кг. Он может летать со скоростью 135 км/час в течение 25 минут. #Китай #Хэбэй #XPeng #VoyagerX2 #XPengAeroHT #электроаэромобиль #автомобитьбудущего #изобретение
В Китае представили «автомобиль будущего» / Others
23 июня 2024 г.
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