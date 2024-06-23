Приграничный город Грайворон подвергся атаке трех дронов-камикадзе 23 июня. В результате взрывов один человек погиб, еще трое получили различные ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один из дронов взорвался на парковке многоквартирного дома, где погиб мирный житель.

Еще один дрон атаковал центр Грайворона, ранив двоих мужчин. Пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Один из них получил переломы костей лица и закрытую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации. У второго зафиксированы ранения спины и закрытая черепно-мозговая травма. Оба будут перевезены в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

«В результате атаки третьего беспилотника на балконе многоквартирного дома пострадала женщина. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась», — уточнил Вячеслав Гладков.

Атака дронов также повредила остекление балконов на нескольких этажах многоквартирного дома, несколько автомобилей и магазин. Оперативные службы уточняют последствия. С начала войны в Украине приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам беспилотников. Накануне в результате артиллерийского обстрела в регионе погиб мужчина.