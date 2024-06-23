Украинка борется со своими китайскими виртуальными клонами-россиянками

Украинская студента Ольга Лоек стала жертвой китайского сервиса по созданию виртуальных клонов. Внешность Ольги использовали для создания образа русских девушек, свободно говорящих на мандаринском (северокитайском) диалекте китайского языка и прославляющих Россию, Китай и их дружбу. Украинка обратилась в один из китайских сервисов, где были размещены видео с ее «клонами», чтобы компания удалила весь этот контент. Оказалось, что только на этом сайте было около 5 тыс. видео с ее точными копиями на разную тематику. #Китай #ИИ #AI #клон #украинка #студентка #виртуальныеклоны #цифровыетехнологии