Украинские военные обратились к США с просьбой отменить ограничения на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Они утверждают, что без этих ракет их возможности ограничены.

«Мы могли бы атаковать командные пункты бригад и всю северную группировку, поскольку они расположены в 100-150 км от линии фронта», — передает слова командира артиллерии в Харьковской области с позывным Хефастус Associated Press. «Обычные боеприпасы не могут их достать», — добавил он. США пока не разрешают Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории.

«К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их самолетов. Вот в чем проблема», — заявил в июне заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев.

Украинские чиновники надеются убедить американских союзников в необходимости использования этих ракет против определенных целей в России.

Командир роты беспилотников 103-й бригады территориальной обороны Никита Лыс указал, что «это кажется довольно абсурдным, когда противник так активно продвигается по нашей территории и наносит удары всеми типами ракет по территории Украины, а мы не можем нанести ответный удар внутри территории врага, где у них находится логистика и снабжение». Украинские чиновники считают, что только «отчаянные условия боевых действий» могут убедить США отменить ограничения.

Вашингтон ограничил радиус применения американского оружия 100 км от границы, что не позволяет Киеву наносить удары по ключевым аэродромам в России, сообщала The Washington Post. В Пентагоне пояснили, что Украина может использовать американское оружие для ударов по российским войскам, пытающимся занять украинскую территорию.

В мае США смягчили ограничения на применение Украиной американского оружия в Харьковской области. На днях пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что ВСУ могут использовать американское оружие для ударов по любым военным объектам на территории РФ, подчеркнув, что эти действия являются «самообороной».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что «если Россия атакует или собирается атаковать Украину со своей территории, то имеет смысл позволить Украине нанести ответный удар по силам, которые бьют по ней через границу».