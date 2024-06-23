Около полудня в воскресенье полуостров Крым подвергся массированному обстрелу. В результате падения обломков ракет, сбитых российскими системами ПВО, погибли двое и еще 22 человека были ранены, заявил назначенный РФ глава аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев.

«По предварительной информации, от сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь погибло 2 мирных жителя, один из них — 2-х летний ребенок. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», — пишет Развозжаев на платформе Telegram.

Он добавил, что системы ПВО сбили пять воздушных целей над Черным морем в прибрежной зоне.

Местные жители сообщили в социальных сетях о несработавшей воздушной тревоге на пляжах, в окрестностях которых произошли авиаудары. На побережье находилось большое количество отдыхающих с детьми.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что ВСУ нанесли удары в районах Николаевки, Казачьей и Севастопольской бухты. В воздух были подняты российские истребители.

Крымский мост был временно перекрыт для автомобильного движения, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные телеграм-каналы. Издание «Кубанские новости» пишет о по меньшей мере 600 транспортных средствах, скопившихся в пробках с обеих сторон переправы в момент ее перекрытия.