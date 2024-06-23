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Галант едет в США «ради будущего войны»
Министр обороны Израиля отправился в США просить больше боеприпасов в условиях потенциального расширения войны
Галант едет в США «ради будущего войны»
Йоав Галант / Фото: Reuters / Others
23 июня 2024 г.

Израильские СМИ сообщили в воскресенье, что министр обороны Йоав Галант отправился в Соединенные Штаты на фоне напряженности на границе с Ливаном, опасений о всеобъемлющем конфликте с «Хезболлой» и кризиса с боеприпасами.

Йосси Иегошуа, военный эксперт израильской газеты «Йедиот Ахронот», заявил, что визит Галанта в США имеет одну главную цель - «успокоить американцев».

По данным израильской газеты, в предстоящей встрече помимо Галанта примут участие генерал-майор Эяль Замир и заместитель начальника генштаба Амир Барам, а также официальные лица США.

Встреча вызвана развитием событий на северном фронте с участием «Хезболлы», опасениями по поводу возможной тотальной войны и острой нехваткой боеприпасов, усугубляемой задержкой поставок оружия из США, которое, как сообщает газета, срочно необходимо «Израилю» для этой войны.

«Встречи с высокопоставленными представителями правительства США имеют решающее значение для будущего войны. <…> США - наш самый важный и ключевой союзник, и наши отношения особенно важны в это время, возможно, как никогда ранее», - сказал Галант.

«Мы готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и других районах», - добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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