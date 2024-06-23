Ливанская «Хезболла» опубликовала новое видео с беспилотника. На кадрах, по словам представителей формирования, запечатлены важные израильские военные объекты в северном городе Хайфа.

«В нем показаны различные объекты, их точные геопозиции. В их число, очевидно, входит комплекс Ха-Кирия, в котором находятся министерство безопасности и военное командование Израиля», — комментирует обнародованные кадры ливанский репортер «Аль-Джазиры» Ассед Байг.

На видео также показаны «нефтяные резервуары, электрические станции, спутниковые базы и морские координаты трех мест добычи газа», сообщает «Аль-Джазира».

Видео появилось через несколько дней после того, как «Хезболла» с помощью беспилотников смогла проникнуть в воздушное пространство Израиля над портовым городом Хайфа.

Съемки публикуются на фоне растущей напряженности между ливанской «Хезболлой» и Израилем, которая рискует перерасти в режим «тотальной войны».

В начале этой неделе «Хезболла» публиковала аналогичные съемки, сделанные беспилотником-шпионом. Он проник на территорию Израиля на глубину порядка 27 км и летал над Хайфой около 10 минут.

На видео были запечатлены порт, военно-морская база, системы ПВО, военный завод и жилые кварталы города.