3 человека погибли и более 50 ранены в результате очередного удара по Харькову

В результате очередного авиаудара по Харькову погибли 3 человека, еще более 50 мирных граждан ранены. Украинская полиция сообщила, что город атаковали тремя КАБами (корректируемые авиационные бомбы), которые попали в жилые дома. #Украина #Харьков #авиаудар #атака #КАБ #погибшие #пострадавшие #раненые