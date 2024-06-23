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3 человека погибли и более 50 ранены в результате очередного удара по Харькову
В результате очередного авиаудара по Харькову погибли 3 человека, еще более 50 мирных граждан ранены. Украинская полиция сообщила, что город атаковали тремя КАБами (корректируемые авиационные бомбы), которые попали в жилые дома. #Украина #Харьков #авиаудар #атака #КАБ #погибшие #пострадавшие #раненые
3 человека погибли и более 50 ранены в результате очередного удара по Харькову / Others
23 июня 2024 г.
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