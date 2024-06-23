ПОЛИТИКА
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Израильские военные привязали раненого палестинца к капоту автомобиля
Раненого палестинца привязали к капоту автомобиля израильских военных. Как сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, медикам не позволили оказать пострадавшему неотложную помощь. Позже появилась информация, что после того, как состояние раненого ухудшилось, его все же доставили в больницу. #Палестина #ЗападныйБерег #Дженин #Газа #Израиль #военные #раненый #капот #автомобиль
Израильские военные привязали раненого палестинца к капоту автомобиля / Others
23 июня 2024 г.
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