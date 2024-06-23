Израильские военные привязали раненого палестинца к капоту автомобиля

Раненого палестинца привязали к капоту автомобиля израильских военных. Как сообщили в Палестинском обществе Красного Полумесяца, медикам не позволили оказать пострадавшему неотложную помощь. Позже появилась информация, что после того, как состояние раненого ухудшилось, его все же доставили в больницу. #Палестина #ЗападныйБерег #Дженин #Газа #Израиль #военные #раненый #капот #автомобиль