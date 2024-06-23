В субботу спасатели с вертолетами, беспилотниками и собаками искали трех человек, пропавших без вести после сильных ливней, вызвавших наводнения и оползни на юго-западе Швейцарии.

Швейцарский метеорологический центр сообщил, что в пятницу в долине Мезольцина в кантоне Гризон выпало 124 мм осадков, причем 63 мм - за один час.

«Проблемы возникли не из-за количества осадков, а из-за их концентрации в столь короткий промежуток времени», - сказал представитель MeteoSchweiz.

«Такая концентрация осадков бывает только раз в 30 лет», - добавил он.

Несколько рек вышли из берегов в долине Мезольцина, также известной как Мисокс. Это привело к оползням — дороги, поля и деревни были засыпаны щебнем, землей и древесиной.

Три дома и три автомобиля были снесены водой в деревне Сорте, сообщила полиция Гризона. Двое полицейских смогли спастись из своего автомобиля, который был затоплен по самую крышу.

Четыре человека первоначально считались пропавшими без вести, но позже под завалами была найдена женщина, которую доставили в больницу в соседнем Лугано. Полиция продолжает поиски еще трех человек, которые, по ее словам, могли находиться в своих домах во время наводнения.

Полиция призвала людей воздержаться от поездок в этот регион, поскольку многие дороги были закрыты. Пять деревень остались без электричества.

В западном кантоне Вале 230 человек были эвакуированы с пятницы после сильных дождей, вызвавших наводнения и оползни.

Дорога и железнодорожная ветка в город Церматт, расположенный рядом с горой Маттерхорн, также были закрыты.