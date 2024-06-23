Американский журнал Foreign Affairs выпустил в пятницу материал под названием «ХАМАС побеждает» (Hamas is winning). В нем изложено мнение, что на сегодняшний день «ХАМАС сильнее, чем 7 октября».

«Его дело более популярно, а привлекательность — сильнее, чем до 7 октября», — говорится в материале.

Автор материала Роберт Пейп также делает вывод — военные методы не способны принести Израилю победы над палестинским сопротивлением.

«После девяти месяцев изнурительной войны пришло время признать суровую реальность: не существует только военного решения для победы над ХАМАС», — пишет Пейп.

«Израиль вторгся в северную и южную части Газы с примерно 40 тыс. солдат, насильственно переселил 80 % населения, убил более 37 тыс. человек, сбросил на территорию не менее 70 тыс. тонн бомб (что превосходит совокупный вес бомб, сброшенных на Лондон, Дрезден и Гамбург за всю Вторую мировую войну), разрушил или повредил более половины всех зданий в Газе, ограничил доступ населения к воде, продовольствию и электричеству, поставив все население на грань голода», — отмечает автор статьи.

По мнению Пейпа, «провалом стало грубое непонимание источников силы ХАМАС».

«Израиль так и не смог осознать, что резня и разрушения, которые он устроил в Газе, только сделали его врага сильнее», — отмечается в статье.

«Несмотря на потери, ХАМАС по-прежнему де-факто контролирует значительную часть Газы, включая те районы, где сейчас сосредоточено гражданское население», - продолжается в материале. «Согласно недавней израильской оценке, в северных районах Газы, которые армия Израиля захватила осенью ценой гибели сотен солдат, у ХАМАС сейчас больше бойцов, чем в Рафахе на юге», — пишет Пейп.

В докладе также отмечается, что группа даже «в состоянии нанести удар по Израилю — у ХАМАС, вероятно, есть около 15 тыс. мобилизованных бойцов».

Кроме того, более 80 % сети подземных туннелей группировки все еще пригодны для использования — хранения оружия, ухода от израильского наблюдения и планирования отражающих атак.

Автор статьи отмечает, что израильские бомбардировки и наземное вторжение в сектор Газа не привели к снижению поддержки группировки среди населения, в особенности среди палестинцев оккупированного Западного берега.

«Эта затея с уничтожением ХАМАС, с исчезновением ХАМАС - просто пыль в глаза общественности», — заявлял ранее пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.