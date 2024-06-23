На границе Абхазского региона Грузии с Россией по реке Псоу произошла перестрелка, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев и телеграм-канал «D News Абхазия». По данным ТАСС, в результате стрельбы в Гагрском районе Абхазии один человек погиб, трое получили ранения. В Новом Афоне также произошла перестрелка, в которой был ранен гражданин самопровозглашенной Абхазии по фамилии Ладария, утверждает телеграм-канал «RESPUBLICA / РЕСПУБЛИКА».

Глава МВД Абхазии Роберт Киут подтвердил «РИА Новости», что на границе с Россией произошла перестрелка, в результате которой есть погибший и раненые, все участники — граждане непризнанной Абхазии. Прокуратура Гагрского района сообщила «Sputnik Абхазия», что двое получили легкие ранения, у третьего — ранение в живот, и он находится на операции. Следователи работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства.

Приблизительно за полчаса до перестрелки в Абхазии в Махачкале и Дербенте неизвестные открыли огонь по синагогам, церквям и машинам сотрудников полиции. В результате нападения на церковь в Дербенте погиб священник — отцу Николаю перерезали горло, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что боестолкновения с неизвестными продолжаются. НАК сообщил о нейтрализации двух нападавших, но их точное число неизвестно.

Абхазия является отколовшимся регионом Грузии, который де-факто неподконтролен Тбилиси. Подавляющее большинство стран и международных организаций признают Абхазию частью Грузии.