23 июня российские силы нанесли авиаудары по Харькову, в результате чего один человек погиб, а 12 получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня после удара российских бомб часть Харькова осталась без света, остановились метро и электротранспорт. К сожалению, 12 раненых. К сожалению, один человек сегодня погиб», — заявил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что российскую боевую авиацию, наносящую удары управляемыми авиабомбами по украинским городам, «надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только есть».

Зеленский призвал союзников позволить бить по российским аэродромам. «Бить по российским аэродромам — это также вполне справедливо. Нам нужно это совместное решение с нашими партнерами, решение по безопасности», — подчеркнул он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один человек погиб, а пятеро пострадали в результате попадания авиабомбы в частный жилой дом. По его словам, еще трое пострадали в другом районе города — там удар пришелся по детскому учебному заведению. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города.

Удары привели к отключению энергоснабжения в половине города, остановке метрополитена и наземного электротранспорта. Позже президент Зеленский сообщил, что электроснабжение в Харькове уже восстановлено.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также сообщил, что среди пострадавших двое подростков 15 и 16 лет. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Погиб 73-летний мужчина.

В Шевченковском районе повреждено учебное заведение, где травмы легкой степени получила женщина. В Холодногорском районе разрушены два частных дома, также зафиксировано попадание в промышленную зону Киевского района.

Накануне, 22 июня, российская армия также нанесла удары по Харькову, в результате чего погибли три человека, а 56 получили ранения.