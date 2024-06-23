Израильские военные привязали раненого палестинца к капоту военного джипа во время рейда по задержанию в оккупированном городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в субботу.

На видео, распространенном в социальных сетях и проверенном агентством Reuters, видно, как палестинский житель Дженина Муджахед Азми лежит на джипе, мимо которого проезжают две машины скорой помощи.

Израильские военные в своем заявлении сообщили, что израильские войска были обстреляны и вступили в перестрелку, ранив «подозреваемого» и задержав его.

После этого солдаты нарушили военный протокол, говорится в заявлении.

«Подозреваемый был схвачен военнослужащими. Его привязали к автомобилю», — говорится в заявлении.

Военные заявили, что «поведение военнослужащих на видео инцидента не соответствует ценностям» израильской армии и что инцидент будет расследован и рассмотрен.

По словам военных, пострадавший был передан медикам для оказания помощи.

Агентству Reuters удалось установить место происшествия по подтвержденным и проверенным кадрам, опубликованным в социальных сетях. На них видно, как автомобиль перевозит человека, привязанного к автомобилю в Дженине. Дата была подтверждена очевидцем, опрошенным агентством.

По словам семьи Азми, во время израильского рейда он был ранен, а когда семья попросила вызвать скорую помощь, армия забрала Муджахеда, привязала его к капоту и уехала.

Насилие на Западном берегу, которое росло еще до войны Израиля с ХАМАС в Газе, с тех пор только усилилось. Участились рейды силовиков, бесчинства незаконных израильских поселенцев и уличные нападения на палестинцев со смертельными исходами.