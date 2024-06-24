В Дагестане проводится контртеррористическая операция. Есть погибшие

В Дагестане неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, там погиб священник, а в Махачкале напали на пост ДПС. По меньшей мере 9 полицейских погибло, больше 20 ранены. В ходе контртеррористической операции в Махачкале убиты трое из нападавших, еще двоих задержали. #trtнарусском #Россия #Дагестан #Махачкала #Дербент #синагога #теракт #нападение #террористы #КТО #новости #трт #новостимира