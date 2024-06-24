В Одессе сообщают о взрыве, который произошел после предупреждения Воздушных сил ВСУ о движении двух ракет. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв!», — написал Труханов. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления, а затем сообщили о движении двух ракет в сторону Одесской области.

В последние месяцы удары по территории Украины участились, особенно по прифронтовым населенным пунктам. В ночь на 22 июня использовались 16 ракет разных типов и 13 ударных беспилотников. Противовоздушная оборона уничтожила 25 воздушных целей.

Также в ночь на 23 июня были зафиксированы три крылатые ракеты морского базирования «Калибр», запущенные из Азовского моря. ПВО удалось сбить две из них.

23 июня российские силы нанесли авиаудары по Харькову, в результате чего один человек погиб, а 12 получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня после удара российских бомб часть Харькова осталась без света, остановились метро и электротранспорт. К сожалению, 12 раненых. К сожалению, один человек сегодня погиб», — заявил Зеленский.

Президент Украины призвал смягчить ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России. По его словам, российскую боевую авиацию, наносящую удары управляемыми авиабомбами по украинским городам, «надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые только есть».

«Бить по российским аэродромам — это также вполне справедливо. Нам нужно это совместное решение с нашими партнерами, решение по безопасности», — подчеркнул он.